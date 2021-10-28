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Москвичей предупредили о резких перепадах атмосферного давления

12:28
  • четверг
  • 28 октября 2021

Это может отрицательно сказаться на самочувствии

Резкие перепады атмосферного давления прогнозируются в Москве до конца октября, предупреждают метеорологи.
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Интенсивное снижение показателя началось в ночь на среду, 27 октября. К утру 28 октября столбики барометров опустились до 743 миллиметров ртутного столба. До середины этого дня активный циклон, пришедший с Ботнического залива на север Центрального округа, будет удерживать атмосферное давление в городе на пониженном фоне.

Однако вечером 28 октября прогнозируется интенсивный рост показателя — на десять единиц к утру следующего дня. В субботу, 30 октября, давление продолжит расти. В итоге в последние выходные октября оно может превысить нормативные значения на 10-12 пунктов/

Скачки давления могут отрицательно сказаться на самочувствии многих людей, прежде всего это касается метеозависимых, лиц с сосудистыми нарушениями и заболеваниями сердечной системы.

Медики рекомендуют контролировать артериальное давление, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, вовремя принимать необходимые лекарственные препараты, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в столичном регионе ожидается взрывной рост температуры ожидается 28 октября. Воздух прогреется сразу на пять градусов, и такая погода продержится примерно пять дней.

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