В Совете Федерации наградили детей-героев

Они проявили мужество в экстремальных ситуациях

Юных героев чествовали в четверг в Совете Федерации. Наград за проявленные смелость и отвагу удостоены дети, которые в минуту опасности не струсили и пришли на помощь к тем, кто оказался в беде. В разных регионах гордятся их мужеством и благодарят своих спасителей.

О своём, в прямом смысле слова, подвиге 17-летний Сергей Тетеревков вспоминать не любит. Признаётся, в ту ночь не думал, что будет с ним. Боялся только одного - не успеть вывести из горящего дома всех детей. Зайти в дверь было невозможно. Веранду уже охватил огонь. Поэтому мальчик разбил окно камнем и по одному вынес из дома троих ещё спящих малолетних детей.

Без раздумий бросился на помощь своей подруге и 9-летний Данила Черенев. Во время прогулки земля буквально ушла из-под ног девочки. Прорвало магистраль горячего водоснабжения, и ребёнок провалился в яму с кипятком. Воды было ещё не слишком много, и она успела ухватить руку, которую сразу же протянул Данила.

Матери, конечно, гордятся своими детьми, но всё-таки хотели бы, чтобы с ними в жизни такого не случалось. К медалям "За проявленное мужество" представлены дети, спасшие из беды других людей. Зачастую рискуя собственной жизнью.

"Надо обладать невероятным мужеством, невероятной храбростью и смелостью для того, чтобы, невзирая на опасность, прийти на помощь людям, оказавшимся в беде. И вы, дорогие ребята, сумели прийти на помощь людям. Вы не побоялись, вы не струсили. Вы проявили сострадание, милосердие, проявили смелость и мужество. Я хочу искренне вас за это поблагодарить", - отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На церемонии награждения в Совете Федерации, которая проходила в режиме видеоконференции, Валентина Матвиенко особенно отметила мужество, проявленное девочками. 14-летняя Аня Урбайтис из Вологды во время велосипедной прогулки не побоялась стаи собак, которые набросились на другого ребёнка.

Геройский поступок Кости Калинина помог ему определиться с будущей профессией. 12-летний школьник встал на пути четверых нетрезвых мужчин, которые хотели ограбить его дедушку. Мальчик пришёл навестить родственника, который недавно перенёс инсульт. В этот момент к нему пришли соседи и стали вымогать деньги. Костя попытался прогнать хулиганов, но дебоширы начали бить ребёнка. Ему удалось вырваться, добежать до торгового центра и вызвать полицию. Ведомственной наградой Костю наградили и в Следственном комитете, куда теперь он планирует пойти работать.

В этом году медалей "За проявленное мужество" удостоены 10 детей из различных регионов страны. Награды отважные школьники получили у себя дома, из рук сенаторов, губернаторов, представителей МЧС.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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