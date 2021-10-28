Участок БКЛ московского метро закроют на три дня

Ограничения будут действовать до конца октября

В пятницу на три дня закроется участок Большой кольцевой линии метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники".

Ограничения будут действовать с 29 по 31 октября включительно. В этот период поезда по БКЛ будут ходить только между "Савёловской" и "Деловым центром". Закрытие необходимо для присоединения новых станций на линии, сообщает "ТВ Центр".

Специалисты подключат системы автоматики, проверят работоспособность и надежность всех инженерных систем. Для удобства пассажиров по закрытому маршруту запустят компенсационные автобусы.

"Это закрытие мы сделали специально в дни, когда указом мэром введены нерабочие дни. В период закрытия на станциях будут работать дополнительно 60 сотрудников центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут правильно выбрать маршрут. Всего после открытия станций БКЛ улучшится транспортная доступность 11 муниципальных районов. При этом мы улучшим доступность для почти что полутора миллиона пассажиров", - сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

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