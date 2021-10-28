Центру неотложной детской хирургии и травматологии – 125 лет

В НИИ накоплен огромный опыт

Сложнейшие операции, тысячи спасённых жизней. Центру Леонида Рошаля - 125 лет. Сегодня сюда доставляют пациентов с трудными диагнозами со всей страны, врачи Института оказывают помощь пострадавшим в катастрофах в любой точке планеты. Новейшая техника, современные методы лечения и огромный опыт позволяют считать больницу одной из лучших в мире.

Первое, о чём спросила 16-летняя Маша, придя в себя в реанимации после аварии, сможет ли она танцевать. Год назад на регулируемом пешеходном переходе в родном Раменском девочку на большой скорости сбил мотоциклист. Состояние было тяжёлым, в Москву её смогли перевезти только на четвертые сутки, когда вывели из медикаментозной комы. Доставляли вертолетом. 10 врачей провели три сложнейших операции, которые длились в общей сложности 8,5 часов.

Специалисты НИИ начали курировать Машу сразу же при поступлении в раменский стационар - это обычная практика. Таким образом, лучшие хирурги и травматологи, во-первых, делятся опытом, а во-вторых, не теряют время в случае ухудшения состояния пациента.

"У нас постоянно, на 50 койках отделения, около 5-7 больных тяжёлых, которых мы забрали из других регионов", - рассказал заведующий отделением гнойной хирургии Павел Мединский.

Также активно используется телемедицина. Более того, мониторы в операционных не только для того, чтобы врачам было лучше видно, что происходит. Позднее каждая съёмка детально разбирается.

Сейчас проходит операция на позвоночнике - у 15-летнего мальчика выявлены дегенеративные изменения дисков в поясничном отделе, и чтобы позвонки не разрушились, их нужно стабилизировать. Для этого пациенту устанавливается металлоконструкция. Благодаря ей нагрузка на поясничный отдел будет распределяться правильно.

В день в отделениях НИИ может проходить до 15-20 операций разной степени сложности. Сотрудники Института всегда работают в местах массовых катастроф. После землетрясения в Спитаке в 1988 году была создана педиатрическая мобильная бригада для помощи детям по всему миру.

"Надо чувствовать боль ребёнка, надо чувствовать беспокойство родителей, и надо всё сделать для того, чтобы лечение проходило нормально. Как дома", - заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

За сотрудниками НИИ неотложной детской хирургии и травматологии стоит 125-летняя история и целая плеяда врачей, по чьим трудам учатся детские хирурги, травматологи и ортопеды во всем мире.

Александра Панина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram