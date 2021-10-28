На Ленинградском шоссе высадили деревья и кустарники

Всего на столичных магистралях высадят 16 тысяч растений

Этой ночью на Ленинградском шоссе высаживали деревья и кустарники. Деревья тщательно выбирали с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса, передает "ТВ Центр".

Возраст растений от 10 до 20 лет, высота некоторых экземпляров достигает семи метров. От ветра деревья будут поддерживать скрытые крепления, а от сильных морозов их спасут тростниковые циновки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram