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На Ленинградском шоссе высадили деревья и кустарники

15:12
  • четверг
  • 28 октября 2021

Всего на столичных магистралях высадят 16 тысяч растений

Этой ночью на Ленинградском шоссе высаживали деревья и кустарники. Деревья тщательно выбирали с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса, передает "ТВ Центр".

Возраст растений от 10 до 20 лет, высота некоторых экземпляров достигает семи метров. От ветра деревья будут поддерживать скрытые крепления, а от сильных морозов их спасут тростниковые циновки.

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