Число жертв коронавируса в мире превысило 5 миллионов

Это сопоставимо с населением Рима и Парижа, вместе взятых

Число скончавшихся из-за коронавируса в мире за время пандемии превысило 5 миллионов. С момента выявления инфекции COVID-19 обнаружили более чем у 245 миллионов человек.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано 5 002 643 летальных исхода из-за заболевания, вызываемого коронавирусом. Это сопоставимо с населением Рима и Парижа, вместе взятых. Подсчеты сделаны на основе официальных заявлений властей, выводов экспертов и СМИ, передает ТАСС.

По данным медиков, летальность новой инфекции составляет 2,03%, показатель не поднимается выше 3% уже почти год. Первый случай смерти от связанных с коронавирусом заболеваний был зафиксирован 11 января 2020 года. 4 миллиона летальных исходов были зарегистрированы 6 июля 2021-го.

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