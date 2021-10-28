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В Кремле прокомментировали призывы к введению обязательной вакцинации

12:53
  • четверг
  • 28 октября 2021

Показатели картины с COVID-19 меняются изо дня в день

Российские власти не принимали никаких решений относительно введения всеобщей обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 28 октября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля отметил, что показатели картины с COVID-19 меняются изо дня в день и пока не дают оснований для оптимизма. В связи с этим власти продолжают наблюдать за развитием ситуации в стране.

При этом Песков указал, что темпы вакцинации от коронавируса в России существенно пошли вверх. Пресс-секретарь президента выразил надежду на сохранение данной тенденции.

Что касается сообщений в ряде средств массовой информации о "перезапуске" информационной кампании по вакцинации, это абсолютно неверные сведения, цитирует Пескова РИА Новости.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что врачи часто дают абсурдные рекомендации и необоснованные медотводы от вакцинации против коронавируса. Глава Минздрава подчеркнул, что такого быть не должно.

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