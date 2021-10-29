Помощь бизнесу и неработающий WhatsApp: что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Важные решения ПФР, правительства и Центробанка

Третий осенний месяц начнется с длинных выходных – президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса. Какие еще изменения ждут россиян в ноябре – читайте в подборке ТВЦ.RU.

Перестанет работать WhatsApp

С 1 ноября на ряде устаревших смартфонов перестанет работать мессенджер WhatsApp. Речь идет об устройствах на базе iOS 9 и Android 4.0.4 и более старых версий, которые не смогут поддерживать обновления мессенджера.

Пользователям рекомендовали перейти на поддерживаемое устройство или сделать резервную копию чатов. С полным списком моделей телефонов, которые перестанут поддерживать WhatsApp, можно ознакомиться здесь.

Выплаты пенсионерам

С 1 ноября фиксированную прибавку к пенсии в двойном размере начнут получать пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет. В общей сумме прибавка составит чуть более 12 тысяч рублей в месяц. Кроме того, граждане старше 80 лет смогут получать дополнительные 1 200 рублей в месяц, но только в случае, если неработающий родственник оформил над ними уход.

С ноября также увеличится пенсия у граждан, которые в июле-августе 2021 года завершили свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Пенсия будет пересчитана с учетом пропущенных индексаций в беззаявительном порядке.

Выплаты блокадникам

Защитникам блокадного Ленинграда и обладателям медали "За оборону Ленинграда" начислят единовременно по 50 тысяч рублей. Деньги придут вместе с очередной выплатой пенсии. Единовременная выплата приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни. Деньги получат 77 тысяч человек.

Помощь бизнесу

С 1 ноября начнется выплата новых льготных кредитов бизнесу из пострадавших от коронавирусной пандемии отраслей. Правительство выделило на эти цели до 20 миллиардов рублей. Ожидается, что выплаты продлятся до конца 2021 года.

Кроме того, власти выплатят гранты малому и среднему бизнесу, а также социальным НКО. Каждый работник получит выплату в размере МРОТ. Деньги начнут выдавать с 15 ноября. Общий размер помощи составит порядка 38,5 миллиарда рублей.

Претендовать на помощь могут компании сферы спорта, гостиничного бизнеса, общепита, образования, культуры и других отраслей.

Возобновление авиасообщения

С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Таиландом, Тунисом, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Швецией, Словенией, Багамами и Оманом, прерванное пандемией коронавируса.

Кроме того, Россия с 9 ноября снимает ограничения на выполнение регулярных и чартерных авиаперелетов на курорты Египта, а также на рейсы в Австрию, Швейцарию, Финляндию и ОАЭ.

Перед полетом россиянам рекомендуют пройти вакцинацию для защиты от ковида.

Плата за перевод денежных средств

Центробанк обновил максимальное значение размера оплаты за осуществление перевода денежных средств между физлицами через Систему быстрых переводов.

С 1 ноября переводы на общую сумму до 100 тысяч рублей будут осуществляться бесплатно. При переводе на сумму свыше 100 тысяч рублей в месяц – 0,5% от суммы перевода, но не более 1 500 рублей.

Новая форма прививочного сертификата

С 8 ноября в России вводится новая форма сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесенном COVID-19. Документы, сформированные до вступления в силу нового приказа, будут автоматически переоформлены на портале Госуслуг до 1 марта.

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