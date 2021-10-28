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Россияне назвали профессии, где неуместно чувство юмора

13:38
  • четверг
  • 28 октября 2021

Россияне любят шутить

Чувство юмора в профессиональной деятельности играет важную роль, однако есть такие специальности, где оно неуместно.

Так, россияне не способны адекватно воспринять шутки, исходящие от врачей, страховых агентов, работников банка или налоговой, полицейских.

Чувство юмора у кассиров, контролеров, работников учреждений культуры, наоборот, приветствуется, передает РИА Новости со ссылкой на исследование компании "АМиК".

Также опрос показал, что чаще других шутят таксисты, юристы и учителя, а реже всех - сотрудники паспортных столов, ЗАГСов и представители сферы ЖКУ.

"Юмор занимает огромное место не только в нашей повседневной жизни, но и в работе каждого человека, независимо от сферы деятельности <...>  Россияне любят шутить: дома, на работе, за отдыхом", - отметил резидент международного союза КВН и президент "АМиК" Александр Масляков.

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