Минфин оценил перспективы индексации пенсий работающим пенсионерам

Силуанов назвал приоритетом поддержку неработающих пенсионеров

В число главных приоритетов государства входит забота о пенсионерах, у которых нет дополнительных источников дохода. Об этом в четверг, 28 октября, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Комментируя перспективы возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам, глава Минфина напомнил об основных направлениях распределения бюджетных средств. Первоочередной задачей он назвал поддержку семей с детьми и решение вопросов бедности.

Второй приоритет, по словам Силуанова, заключается в поддержке неработающих пенсионеров, которые не имеют дохода. Важно, чтобы пенсия позволяла учитывать те инфляционные процессы, подчеркнул министр.

Силуанов отметил, что для увеличения размеров выплат таким пенсионерам предусмотрено по тысяче рублей в год. При инфляции, превышающей плановые значения, принимаются дополнительные меры разовой поддержки.

В первую очередь государство будет заботиться о тех категориях пенсионеров, которые не имеют дополнительного дохода, цитирует главу Минфина РИА Новости.

18 октября в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что в правительстве сформированы различные варианты относительно индексации пенсий работающим пенсионерам. Глава ведомства Антон Котяков тогда заявлял, что окончательное решение еще не принято.

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