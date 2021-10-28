Роботизированная нарколаборатория ликвидирована в Новгородской области

Все процессы контролировала электроника

Полиция Новгородской области наведалась в два бывших коровника в деревне Шевелево – и обнаружила там высокотехнологичное производство. В заброшенных сооружениях расположилась почти полностью автоматизированная лаборатория, которая отправляла наркотики в несколько регионов России.

"Лаборатория была оснащена современным оборудованием, в том числе - электронным, обеспечивавшим замкнутый цикл производства марихуаны", - сообщил начальник областного управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД Николай Архипов.

По данным Архипова, автоматика использовалась в технологическом процессе от посадки конопли до упаковки в брикеты. В лаборатории постоянно работал только один человек - житель Санкт-Петербурга. Он арестован, изъята крупная партия наркотиков, передает "Интерфакс".

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