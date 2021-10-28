ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роботизированная нарколаборатория ликвидирована в Новгородской области

13:40
  • четверг
  • 28 октября 2021

Все процессы контролировала электроника

Полиция Новгородской области наведалась в два бывших коровника в деревне Шевелево – и обнаружила там высокотехнологичное производство. В заброшенных сооружениях расположилась почти полностью автоматизированная лаборатория, которая отправляла наркотики в несколько регионов России.
Украина стала транзитером афганских наркотиков

"Лаборатория была оснащена современным оборудованием, в том числе - электронным, обеспечивавшим замкнутый цикл производства марихуаны", - сообщил начальник областного управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД Николай Архипов.

По данным Архипова, автоматика использовалась в технологическом процессе от посадки конопли до упаковки в брикеты. В лаборатории постоянно работал только один человек - житель Санкт-Петербурга. Он арестован, изъята крупная партия наркотиков, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.