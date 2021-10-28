Росстат назвал самые активные регионы в переписи населения

Участие в переписи уже приняли 44% россиян

Участие во Всероссийской переписи населения в России приняли уже 64 млн граждан. Об этом в четверг, 28 октября, рассказал руководитель Росстата Павел Малков.

Докладывая о ходе переписи премьер-министру Михаилу Мишустину, Малков уточнил, что на сегодняшний день переписалось примерно 44% населения России.

Перепись населения проводится в стране в 12-й раз, главной новацией стала возможность переписаться онлайн на портале государственных услуг. Среди уже принявших участие в переписи такой опцией воспользовались более четверти — 17 млн человек.

Среди российских регионов по уровню активности участия в переписи лидируют Волгоградская область, где переписалось уже три четверти населения. Также активны Тульская и Курганская области, Москва, Мордовия, Тыва и Чечня.

В электронной переписи лидерами являются Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская область, Сахалин и Мордовия.

Глава Росстата отметил, что полученные в ходе переписи данные могут лечь в основу большого количества решений: от разработки федеральных программ и проектов до принятия решений о строительстве отдельных объектов, таких как школы, больницы или детские сады. Поэтому для Всероссийской переписи был выбран слоган "Создаем будущее", сообщается на официальном сайте российского правительства.

ВЦИОМ провел ранее опрос, который показал: 85% жителей России говорят, что примут участие в переписи населения. 89% в той или иной мере согласны, что ее проведение необходимо нашей стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram