Умер судья из "Суда присяжных" Валерий Степанов

Его забрал коронавирус
От последствий коронавируса в Москве умер адвокат и телеведущий Валерий Степанов. Ему было 66 лет.
О трагическом событии сообщил его коллега, заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян.
"Последние слова были вчера. "Побеждаю Ковид!" Понимаете? Не "болею", а "побеждаю". Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром…", - написал юрист в своем Facebook.
Россияне знают Валерия Степанова по роли судьи в программе "Суд присяжных" и благодаря мему "Полностью оправдан", уточнил telegram-канал Mash.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram