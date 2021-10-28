Умер судья из "Суда присяжных" Валерий Степанов

Его забрал коронавирус

От последствий коронавируса в Москве умер адвокат и телеведущий Валерий Степанов. Ему было 66 лет.

О трагическом событии сообщил его коллега, заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян.

"Последние слова были вчера. "Побеждаю Ковид!" Понимаете? Не "болею", а "побеждаю". Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром…", - написал юрист в своем Facebook.

Россияне знают Валерия Степанова по роли судьи в программе "Суд присяжных" и благодаря мему "Полностью оправдан", уточнил telegram-канал Mash.

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