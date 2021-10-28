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Медики рассказали, для кого наиболее эффективна ревакцинация "Спутником Лайт"

14:09
  • четверг
  • 28 октября 2021

В исследовании вакцины приняли участие 84 добровольца

Наиболее сильная иммунная реакция после вакцины "Спутник-Лайт" возникает у пациентов, которые ранее перенесли коронавирусную инфекцию. К таким выводам пришли медики под руководством главного врача московской государственной клинической больницы имени Давыдовского Елены Васильевой.
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В исследовании вакцины "Спутник-Лайт" приняли участие 84 добровольца, которые ранее не получали ни одну из прививок от коронавируса. Половина из участников уже переболела COVID-19 в явной или бессимптомной форме, в результате чего в их организме появились антитела к возбудителю инфекции.

Задачей исследования было определение эффективности препарата "Спутник-Лайт" для повторной вакцинации. Врачи привили всех участников эксперимента и в течение трех недель после этого изучали образцы крови на предмет концентрации антител и их активности.

Выяснилось, что после ревакцинации антитела к коронавирусу появились практически у всех представителей обеих групп. Однако быстрее и сильнее "Спутник-Лайт" действовал на переболевших COVD-19: пик концентрации антител в их организме зафиксировали уже через неделю, а активность антител против дельта-штамма была заметно выше, чем у не болевших пациентов.

Отчет о результатах исследования опубликован на портале medRxiv. Материал еще не прошел экспертное рецензирование.

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V" с последующей ревакцинацией им же в назальной форме может обеспечить до 100% защиты от инфицирования.

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