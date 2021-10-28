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Актера Бориса Щербакова госпитализировали с пневмонией

14:06
  • четверг
  • 28 октября 2021

Народного артиста доставили в больницу с пневмонией второй раз за полгода

Российского актера Бориса Щербакова снова госпитализировали с пневмонией.
Жена уточнила диагноз госпитализированного Бориса Щербакова

Об этом рассказала ТАСС его жена, актриса Татьяна Бронзова. 71-летний актер проходит лечение в столичной клинике.

"Да, госпитализировали, но ничего страшного. Пневмония. Тест на коронавирус отрицательный. Его лечат", - сообщила супруга артиста.

Щербаков лечился от двусторонней пневмонии в августе. Было подозрение на COVID-19, однако диагноз не подтвердился.

Народный артист Борис Щербаков известен по кинокартинам "Жених из Майами", "Третий не лишний", "Когда все свои". В 1997 году он был ведущим документального фильма об истории футбола "Из века в век на футбольном шаре". С 2007 по 2014 год он вел передачу "Доброе утро" на Первом канале.

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