Минск обнаружил 400 живых эсэсовцев, причастных к геноциду белорусов

Преступники проживают в 17 государствах

Минск установил местонахождение более 400 еще живых эсэсовцев, причастных к геноциду жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны. Они проживают в 17 государствах, сообщил генпрокурор республики Андрей Швед.

Швед подчеркнул, что в поисках скрывшихся от правосудия нацистов Белоруссии помогает Россия. Ранее белорусский генпрокурор заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны.

О преступлениях нацистов шла речь и на встрече президента Белоруссии с генеральным прокурором России Игорем Красновым. Александр Лукашенко просит российскую сторону подключиться к работе по расследованию фактов геноцида в годы Великой Отечественной войны, передает агентство БелТА.

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