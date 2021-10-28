Защита Ассанжа сообщила о риске его самоубийства

У основателя WikiLeaks могут возникнуть психологические расстройства

Как заявил в четверг в Высоком суде Лондона адвокат основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа Эдвард Фицджеральд, его подзащитный может покончить с собой в случае его выдачи в США.

"Существует такой уровень психологических расстройств и риска суицида, что он не может быть выдан. Это гуманитарное основание", - сказал Фицджеральд (цитата по ТАСС).

Юрист добавил, что американских гарантий оказать Ассанжу психологическую помощь недостаточно. Будучи отправленным в другую страну, продолжил Фицджеральд, основатель WikiLeaks окажется оторванным от своей семьи.

За океаном Ассанжа хотят привлечь к суду за кражу и раскрытие секретной информации. По совокупности вменяемых преступлений ему может грозить 175 лет тюрьмы.

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