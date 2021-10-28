Путин обсудил с Совбезом вопросы сохранения окружающей среды

Встреча прошла в онлайн-формате

Владимир Путин в четверг провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Встреча прошла в режиме видеоконференции, сообщает "ТВ Центр".

"Уважаемые коллеги, добрый день. Как вы знаете, в начале ноября в Великобритании должна пройти международная конференция по вопросам сохранения окружающей среды, по землепользованию. Повестка дня довольно большая. Мы с вами сегодня тоже обсудим вопросы, касающиеся этой повестки дня", - отметил Путин.

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