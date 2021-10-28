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Дина Аверина в 16-й раз стала чемпионкой мира

14:30
  • четверг
  • 28 октября 2021

Российская гимнастка вновь стала лучшей на турнире в Японии

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала 16-ю золотую медаль чемпионата мира в своей карьере на турнире, который проходит в японском Китакюсю.
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Дина Аверина была признана лучшей в упражнениях с булавами и получила за выступление 27,100 балла. Это уже третье золото спортсменки на данном чемпионате. Ранее Дина завоевала награды высшего достоинства в упражнениях с обручем и с мячом.

Сестра чемпионки Арина Аверина заняла второе место с 26,750 балла. Замкнула тройку лидеров представительница Белоруссии Анастасия Салос (26,400 балла), сообщает "РБК Спорт".

23-летняя Дина Аверина является не только 16-кратной чемпионкой мира. В ее активе также серебряная медаль Олимпиады в Токио, десять побед на чемпионатах Европы и три — в Европейских играх.

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