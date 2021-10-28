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В Севастополе расширили зону блокпостов на въезде в город

14:26
  • четверг
  • 28 октября 2021

Будут организованы дополнительные пункты

Заместитель директора департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский сообщил, что городские власти приняли решение расширить окруженную блокпостами зону на въезде в город.
Власти Севастополя решили пускать в город только привитых и переболевших

Он уточнил, что дополнительные пункты контроля появятся в селе Андреевка и в селе Вишневое, на выезде из села Орлиное, на трассе Ялта - Севастополь - мыс Сарыч.

"Таким образом, граждане, проживающие во всех населенных пунктах Севастополя, будут передвигаться без ограничений", - цитирует Краснокутского ТАСС.

На блокпостах с 30 октября по 7 ноября будут проверять наличие сертификата о вакцинации или справки о перенесенном ковиде. Без одного из документов попасть в город будет нельзя.

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