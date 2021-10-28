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Южнокорейские разведчики взвесили Ким Чен Ына с помощью ИИ

14:46
  • четверг
  • 28 октября 2021

Лидер КНДР сбросил 20 килограмм

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын похудел на 20 килограмм. Такие данные получили южнокорейские разведчики с помощью передовых технологий, включая искусственный интеллект, передает "Интерфакс".

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Сейчас вес северокорейского лидера составляет примерно 120 килограмм при росте 170 сантиметров. Несмотря на большую потерю в весе, у Ким Чен Ына нет проблем со здоровьем, считают в Сеуле.

Здоровье Ким Чен Ына регулярно вызывает споры. Одни считают, что он сильно болен и от этого теряет вес, другие считают, что лидер Северной Кореи просто взял себя в руки и сел на диету.

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