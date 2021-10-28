ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Испании запретят рекламу сладостей

15:16
  • четверг
  • 28 октября 2021

Речь о рекламе, ориентированной на детей

Министерство потребления Испании сообщило в Twitter о планах запретить ориентированную на детское население рекламу неполезных продуктов питания.
Врач объяснил, как сладкое может заменить снотворное

"Правительство будет регулировать рекламу пищевых продуктов, вредных для здоровья несовершеннолетних, для защиты их интересов от интересов предприятий пищевой промышленности", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что каждый третий мальчик и девочка в Испании страдает избыточным весом или ожирением.

Известно, что касаться закон будет кондитерских изделий, мороженого, соков или энергетических напитков. Ожидается, что решение вступит в силу в будущем году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Десерт
Десерт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.