В Испании запретят рекламу сладостей

Речь о рекламе, ориентированной на детей
Министерство потребления Испании сообщило в Twitter о планах запретить ориентированную на детское население рекламу неполезных продуктов питания.
"Правительство будет регулировать рекламу пищевых продуктов, вредных для здоровья несовершеннолетних, для защиты их интересов от интересов предприятий пищевой промышленности", - сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что каждый третий мальчик и девочка в Испании страдает избыточным весом или ожирением.
Известно, что касаться закон будет кондитерских изделий, мороженого, соков или энергетических напитков. Ожидается, что решение вступит в силу в будущем году.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram