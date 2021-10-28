В Испании запретят рекламу сладостей

Речь о рекламе, ориентированной на детей

Министерство потребления Испании сообщило в Twitter о планах запретить ориентированную на детское население рекламу неполезных продуктов питания.

"Правительство будет регулировать рекламу пищевых продуктов, вредных для здоровья несовершеннолетних, для защиты их интересов от интересов предприятий пищевой промышленности", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что каждый третий мальчик и девочка в Испании страдает избыточным весом или ожирением.

Известно, что касаться закон будет кондитерских изделий, мороженого, соков или энергетических напитков. Ожидается, что решение вступит в силу в будущем году.

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