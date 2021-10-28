ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Многодетным матерям Ставрополья присвоят звание "Ветеран труда"

14:44
  • четверг
  • 28 октября 2021

Изменения внесены в соответствующий закон

Многодетным матерям Ставрополья, награжденным медалью "Материнская слава", присвоят звание "Ветеран труда". Решение приняли 28 октября депутаты Думы Ставропольского края. Они одобрили расширение числа категорий граждан, которым может быть присвоено краевое звание, перечисленных в законе "О ветеранах труда Ставропольского края".
На поддержку материнства и детства направят свыше 900 млрд рублей

Поясняется, что звание смогут получить матери в возрасте от 55 лет, с 20-летним стажем работы в Ставропольском крае. Еще одно условие: они должны быть награждены медалью "Материнская слава".

Такой медалью награждают многодетных матерей, постоянно проживающих на Ставрополье не менее 10 последних лет, родивших и достойно воспитавших не менее пятерых детей. Им также вручают денежную премию - 30, 50 или 70 тысяч рублей, в зависимости от степени награды. А с присвоением звания "Ветеран труда" они также получат право на ежемесячную выплату в 1720 рублей, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Многодетная семья
Многодетная семья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.