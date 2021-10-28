Многодетным матерям Ставрополья присвоят звание "Ветеран труда"

Изменения внесены в соответствующий закон

Многодетным матерям Ставрополья, награжденным медалью "Материнская слава", присвоят звание "Ветеран труда". Решение приняли 28 октября депутаты Думы Ставропольского края. Они одобрили расширение числа категорий граждан, которым может быть присвоено краевое звание, перечисленных в законе "О ветеранах труда Ставропольского края".

Поясняется, что звание смогут получить матери в возрасте от 55 лет, с 20-летним стажем работы в Ставропольском крае. Еще одно условие: они должны быть награждены медалью "Материнская слава".

Такой медалью награждают многодетных матерей, постоянно проживающих на Ставрополье не менее 10 последних лет, родивших и достойно воспитавших не менее пятерых детей. Им также вручают денежную премию - 30, 50 или 70 тысяч рублей, в зависимости от степени награды. А с присвоением звания "Ветеран труда" они также получат право на ежемесячную выплату в 1720 рублей, передает "Интерфакс".

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