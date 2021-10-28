"Иллюзия бабьего лета": погода приготовила москвичам сюрприз

На пять дней установится солнечная и теплая погода

Жителей средней полосы России, в том числе москвичей, ожидает погодный сюрприз. Об этом в четверг, 28 октября, рассказал ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что расширение влияния антициклона принесет погожие осенние деньки: сухую и солнечную, а также относительно теплую погоду. В субботу, 30 октября, воздух в Москве может прогреться до 15 градусов выше нуля — это на семь-восемь градусов превышает климатическую норму.

В воскресенье температура несколько снизится, зато солнца в столичном регионе будет еще больше.

Таким образом, в ближайшие пять дней у москвичей может возникнуть иллюзия бабьего лета, написал Тишковец в своем Instagram.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни москвичей ожидают резкие перепады атмосферного давления. Это грозит ухудшением самочувствия метеозависимым людям и лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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