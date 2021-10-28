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МИД назвал "хорошими" перспективы взаимного признания сертификатов с ЕС

15:07
  • четверг
  • 28 октября 2021

Процесс при этом требует ряда уточнений

Как заявил в кулуарах Евразийского экономического форума заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, процесс взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса между Россией и Евросоюзом требует ряда уточнения.
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"Тем не менее процесс запущен еще летом, и мы надеемся, что он получит хорошую динамику", - добавил замглавы внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Он заметил также, что взаимное признание сертификатов и признание самой вакцины - разные темы. Так, китайские препараты признаны ВОЗ, но во многих странах сертификаты КНР не принимаются.

Россия и Евросоюз продолжают переговоры по вопросу взаимного признания сертификатов вакцинации. При этом "Спутник V" до сих пор не получил разрешения на использование на территории Евросоюза.

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