Польша попросила "Газпром" снизить цену на газ

Письмо направила компания PGNiG

"Газпром" просят снизить цену на газ для Польши. Письмо направила российскому концерну польская компания PGNiG, ссылаясь на Ямальский контракт.

"PGNiG продолжает свои усилия по пересмотру условий цен на поставки природного газа по долгосрочному контракту с "Газпромом", — отмечается в заявлении польской компании.

Речь идет об изменении цены на газ, поставляемым в соответствии с соглашением от 25 сентября 1996 году (Ямальский контракт). В соответствии с контрактом, каждая сторона может запросить пересмотр ценовых условий один раз в три года. На сей раз PGNiG попросила "Газпром" снизить цены - для того, чтобы "текущая рыночная ситуация могла быть учтена в процессе пересмотра условий".

Однако, напоминают "Известия", в ноябре прошлого года Польша также требовала от "Газпрома" снижения цен на российский газ. Тогда российская компания согласилась пересмотреть стоимость газа – но в сторону повышения. Эксперты отметили, что Варшава злоупотребляет своим правом по пересмотру цены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram