Спецпредставитель Путина посетовал на "халявщиков" в энергетике

В качестве примера Иванов привел Молдавию

В мире очень много "желающих жить на халяву" в области энергетики, в том числе за счет России. Об этом в четверг, 28 октября, заявил спецпредставитель российского президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Иванов назвал сложным вопросом вероятность появления у России новых союзников в случае перехода к углеродной нейтральности. Представитель главы государства допустил, что может, напротив, стать больше государств, требующих новых уступок — "новые полубесплатные поставки энергоносителей, водорода, например".

В качестве примера Иванов привел переговоры властей Молдавии с "Газпромом". Кишинев не погасил долги за предыдущие поставки газа, однако настаивает на снижении цен за будущие поставки. В российской компании предупредили, что могут прекратить поставки, если молдавская сторона не расплатится с долгами.

Спецпредставитель Владимира Путина заявил, что "это самый характерный пример" того, что "желающих жить на халяву, в том числе за счет России, очень много", сообщает ТАСС.

22 октября в Молдавии был введен режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа. Украина решила помочь соседней стране и пообещала предоставить голубое топливо в долг на условии возврата.

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