В Тульской области на священника напали с ножом

Подозреваемый задержан

В Тульской области на священнослужителя было совершено нападение с ножом, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя УМВД по региону.

Как пишут в соцсетях, инцидент произошел на территории мужского Свято-Успенского монастыря в Новомосковске.

"Священнослужитель доставлен в медицинское учреждение. По предварительным данным, на него напали с ножом. У пострадавшего есть ряд повреждений, степень тяжести вреда здоровью и все детали произошедшего устанавливаются", - сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что это был бытовой конфликт. Подозреваемый 1999 года рождения доставлен в отдел для разбирательства.

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