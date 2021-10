Маск пообещал доставить человечество на Марс за свой счет

Создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что готов доставить человечество на Марс, используя собственные средства.

Ранее репортер Washington Post Кристиан Девенпорт заявил, что если в США будет введен "налог на миллиардеров", выплат Маска и главы компании Amazon Джеффа Безоса хватит на финансирование миссии по отправке человека на Марс.

В ответ Маск написал в комментарии в Twitter Девенпорта, что его план — "использовать деньги, чтобы доставить человечество на Марс и сохранить сияние разума".

My plan is to use the money to get humanity to Mars and preserve the light of consciousness