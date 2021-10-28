Маск пообещал доставить человечество на Марс за свой счет

Бизнесмен прокомментировал идею введения "налога на миллиардеров"

Создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что готов доставить человечество на Марс, используя собственные средства.

Ранее репортер Washington Post Кристиан Девенпорт заявил, что если в США будет введен "налог на миллиардеров", выплат Маска и главы компании Amazon Джеффа Безоса хватит на финансирование миссии по отправке человека на Марс.

В ответ Маск написал в комментарии в Twitter Девенпорта, что его план — "использовать деньги, чтобы доставить человечество на Марс и сохранить сияние разума".

My plan is to use the money to get humanity to Mars and preserve the light of consciousness — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2021

Кроме того, бизнесмен напомнил, что план финансирования социальных расходов, принятый Конгрессом, предусматривает траты в 3,5 трлн долларов, тогда как предлагаемый новый налог принесет бюджету не более 10% данной суммы. Маск указал, что остальные средства правительство возьмет с рядовых налогоплательщиков.

Между тем Илон Маск снова возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. В последнюю неделю октября состояние Маска приблизилось к 300 миллиардам долларов благодаря росту курса акций Tesla.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram