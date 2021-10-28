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Маск пообещал доставить человечество на Марс за свой счет

15:41
  • четверг
  • 28 октября 2021

Бизнесмен прокомментировал идею введения "налога на миллиардеров"

Создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что готов доставить человечество на Марс, используя собственные средства.
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Ранее репортер Washington Post Кристиан Девенпорт заявил, что если в США будет введен "налог на миллиардеров", выплат Маска и главы компании Amazon Джеффа Безоса хватит на финансирование миссии по отправке человека на Марс.

В ответ Маск написал в комментарии в Twitter Девенпорта, что его план — "использовать деньги, чтобы доставить человечество на Марс и сохранить сияние разума".

Кроме того, бизнесмен напомнил, что план финансирования социальных расходов, принятый Конгрессом, предусматривает траты в 3,5 трлн долларов, тогда как предлагаемый новый налог принесет бюджету не более 10% данной суммы. Маск указал, что остальные средства правительство возьмет с рядовых налогоплательщиков.

Между тем Илон Маск снова возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. В последнюю неделю октября состояние Маска приблизилось к 300 миллиардам долларов благодаря росту курса акций Tesla.

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