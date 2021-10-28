У 43% россиян выросла рабочая нагрузка

Это связано с переходом на удаленку
Согласно данным опроса "Лаборатории Касперского", на результаты которого ссылается ТАСС, после перехода на дистанционный режим рабочая нагрузка увеличилась у 43% россиян.
"По данным опроса "Лаборатории Касперского", у 43% россиян после перехода на удаленный режим работы увеличилась нагрузка, причем у 18% - значительно. Несмотря на это, у 24% к концу дня остается больше сил, чем при работе в офисе", - сказано в исследовании.
29% респондентов после перехода на удаленный режим стали чувствовать себя более комфортно, 39% стали больше уставать, 32% - чувствовать себя более тревожно.
Уточняется при этом, что на смешанный режим работы перешли 27% россиян.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram