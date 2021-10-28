У 43% россиян выросла рабочая нагрузка

Это связано с переходом на удаленку

Согласно данным опроса "Лаборатории Касперского", на результаты которого ссылается ТАСС, после перехода на дистанционный режим рабочая нагрузка увеличилась у 43% россиян.

"По данным опроса "Лаборатории Касперского", у 43% россиян после перехода на удаленный режим работы увеличилась нагрузка, причем у 18% - значительно. Несмотря на это, у 24% к концу дня остается больше сил, чем при работе в офисе", - сказано в исследовании.

29% респондентов после перехода на удаленный режим стали чувствовать себя более комфортно, 39% стали больше уставать, 32% - чувствовать себя более тревожно.

Уточняется при этом, что на смешанный режим работы перешли 27% россиян.

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