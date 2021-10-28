Собянин принял участие в заседании столичного Клинического комитета по COVID-19

Мэр обсудил с врачами алгоритмы лечения детей из групп высокого риска

В России впервые с начала пандемии выявили более 40 тысяч заболевших коронавирусом. С четверга в столице, а также в Московской, Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и в Республике Хакасия начались нерабочие дни. На такие меры пришлось пойти, чтобы уменьшить число контактов между людьми и остановить темпы распространения инфекции. Выходные продлятся до 7 ноября. Ограничения коснулись сразу нескольких сфер жизни. У каждого из субъектов свои правила.

По всей Москве - темные витрины торговых центров. И довольно непривычное зрелище: полупустые Никольская и Пятницкая улицы. Рестораны, кафе и бары, которых здесь великое множество, пестрят объявлениями: "Возможна только доставка или заказ навынос".

"Остается только доставка и самовывоз, мы осуществляем ее бесконтактно, ее можно осуществить, сделать заказ либо через приложение, либо через сайт", - рассказал управляющий рестораном Иван Дудченко.

В столице и области на ближайшие одиннадцать дней закрыты парикмахерские, салоны красоты, бассейны, фитнес-клубы, автосервисы, химчистки, прачечные, кинотеатры. В ГУМе многолюдно только на третьем этаже - в прививочном пункте. Предварительная запись здесь, как и прежде, не нужна.

"Мы будем работать в обычном режиме, ежедневно - с 10 утра до 21 часа. Все-таки против коронавируса самым эффективным является вакцинация, и мы должны еще раз напомнить об этом", - сказал главврач КДП №121 в Москве Андрей Тяжельников.

Нерабочие дни, считают многие москвичи, - хорошая возможность пройти вакцинацию.

"Столько людей вакцинировались, знакомых много, никаких побочных эффектов, ничего нет, все нормально себя чувствуют. Без этого никак, чем в тяжелой форме переносить, уж лучше в легкой", - убежден Игорь Веридович.

Каникулы - в школах. В детских садах работают только дежурные группы. На видеоконференции Клинического комитета по борьбе с коронавирусом мэр столицы Сергей Собянин сегодня подчеркнул, что ситуация в городе в целом очень напряженная - семь-восемь тысяч заболевших в сутки, в стационарах находятся 12,5 тысячи больных. Новый штамм оказался особенно коварен - им теперь часто и тяжело болеют дети.

"К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую - практически в два-три раза больше. Количество госпитализаций еще больше. И это требует, конечно, выработки новых походов лечения для детей", - сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы обсудил с врачами алгоритмы лечения детей из группы высокого риска и применение новых инновационных препаратов.

"Сейчас создается детский дистанционный консультативный центр на базе телемедицинского центра Департамента здравоохранения города Москвы с целью оперативного мониторинга и телемедицинского контроля за детьми с коронавирусной инфекцией из групп риска", - рассказал Исмаил Османов, главный врач детской больницы им. Башляевой.

Кроме Москвы и Подмосковья, нерабочие дни сегодня начались еще в нескольких регионах, где складывается особенно тяжелая ситуация - в Смоленской, Ростовской областях.

"Надо было это сразу делать, вот как люди говорят, а не тянуть кота за хвост", - уверена пенсионерка Вера Панкова.

"Вы меня извините, такие цифры заболевших, такие цифры умерших - надо понимать правильно", - говорит местный житель Вячеслав Воротилов.

Ограничения в каждом регионе - свои. В Хакасии введён комендантский час - с десяти вечера до шести утра нельзя выходить из дома. В трех крупнейших городах не работает и общественный транспорт. Развернуты 1750 коек - намного больше, чем в пиковые месяцы прошлого года.

"Семь дней в этой маске, в которой ты задыхаешься, она не дает свободно дышать. Паника. Можно было бы этого не допустить, можно было бы вовремя привиться, в более легкой форме перенести, но, как всегда, мы же все русские - нас пронесет. Но вот не пронесло", - рассказал о лечении пациент "красной" зоны Анатолий Романенко.

Главная цель нынешних ограничений - максимально разорвать цепочки заражения. По наблюдениям специалистов, инкубационный период у штамма "дельта" довольно короткий - пять дней. Объявленных эпидканикул должно хватить, чтобы пропустить сразу два инкубационных периода и остановить распространение вируса. Ограничения, впрочем, не коснулись работы продуктовых магазинов, аптек, общественного транспорта, автозаправок. Оказывают медицинскую помощь больницы и поликлиники. В Москве по QR-кодам можно посещать театры и музеи. И, конечно, гулять в парках, не забывая о социальной дистанции, и о безопасности - своей и окружающих.

Юлия Богоманшина, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram