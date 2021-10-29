Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Скорпионам пришло время набраться новых знаний, а львам предстоит отличный день

Гороскоп на сегодня, 29 октября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Сегодня вам захочется всячески демонстрировать свой авторитет, даже в ущерб чувствам других людей. Нажмите на стоп и найдите другой способ потешить самолюбие.

Тельцы

Будьте осторожны, день заставит вас пережить неудобные моменты. Они затронут тонкие струны вашей души, заставят заново вспомнить то, от чего бежали.

Близнецы

День отнимет стабильность. Вы покатаетесь на эмоциональных качелях, что вам совсем не понравится. Ищите поддержки у близких, старайтесь сместить фокус с недовольства на приятное душевное общение.

Раки

Сегодня вас ожидает множество инсайтов, которые перевернут ваше восприятие мира. Вы осознаете, что некоторые вещи лучше просто принять и забыть, чем пытаться исправить.

Львы

Отличный день. Сегодня вы сможете реализовать свои таланты в творчестве, выступить на публике, заняться личным брендом. Главное - идти напролом, без остановок.

Девы

Внезапно вы ощутите сильный порыв страсти, который закружит вас. Захочется петь, танцевать, флиртовать. Направьте энергию в работу и удивитесь своим способностям.

Весы

Неожиданно, но сегодня вам захочется доказать свою значимость. Постарайтесь подобрать для этого эффективные инструменты. Импульсивность до добра не доведёт.

Скорпионы

Пришло время обучаться новым навыкам, приобретать знания, которые пригодятся не только в работе, но и в жизни. Они переполнят вас с головой, подарят уверенность в собственных силах.

Стрельцы

Впереди период встреч, романтических свиданий, смены имиджа. Вам захочется экспериментов во всех сферах жизни, и вы поспешите воплотить желаемое в реальность. Результаты вас порадуют.

Козероги

Сегодня вам придётся столкнуться с человеческой глупостью и алчностью. Держите себя в руках, иначе разразится скандал. А вам он сейчас не на руку.

Водолеи

Несмотря на то, что сегодня пятница, это хороший день сотрудничества и общения с начальством, коллегами, партнёрами. Если у вас нет работы, самое время заняться её поиском.

Рыбы

Этот день не принесёт вам желанных благ, так что приготовьтесь к разочарованию. Но это вовсе не значит, что нужно отказаться от мечты. Просто перенесите свои действия на другое время.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram