Кличко ввел жесткий карантин в Киеве с 1 ноября

Украинская столица - в "красной зоне"

С 1 ноября все школы, включая младшие классы, переводятся на дистанционное обучение, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются. После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновится только в дистанционном режиме. Это касается всех учеников с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации в городе", - цитирует Кличко "РБК Украина".

Ранее сообщалось, что Киев попросил Государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям перевести столицу в "красную" зону карантина. В торговые центры, рестораны, спортзалы будут пускать только граждан с COVID-сертификатами. Это же касается и общественного транспорта.

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