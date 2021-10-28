В России и Казахстане откроют два мемориала, посвященные Александру Невскому

Один из них будет представлять из себя целый комплекс

Председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента Владимир Мединский сообщил на заседании попечительского совета РВИО, что в Ленинградской области планируется открыть мемориальный комплекс, посвященный князю Александру Невскому.

"В случае с Ленинградской областью - это целый комплекс, посвященный [князю] Александру Невскому. Это место, откуда Александр Невский отправился бить шведов - конкретно есть историческая точка, где было принято решение", - цитирует Мединского ТАСС.

Он добавил, что еще один памятник будет открыт в Алма-Ате - на территории храма Александра Невского.

"Храм этот уже достроен, в следующем году, мы надеемся, памятник будет открыт", - уточнил председатель РВИО.

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