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В Москве подвели итоги первого этапа испытаний детской вакцины от COVID-19

16:00
  • четверг
  • 28 октября 2021

Препарат подтвердил свою эффективность и безопасность

Вакцина "Спутник V" для детей позволяет сформировать хороший иммунный ответ. Об этом свидетельствуют результаты первого этапа исследований препарата, о которых рассказали в столичной мэрии в четверг, 29 октября.
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В первом этапе исследования вакцины в Москве приняли участие 99 несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет. Оба компонента препарата получили 92 добровольца.

Согласно заключению, двукратная вакцинация добровольцев вакциной как одной десятой, так и одной пятой иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета.

При этом препарат показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности: данные показатели превосходят таковые у взрослых участников аналогичного исследования первой и второй фазы.

В настоящее время проводится предварительный отбор добровольцев на второй этап исследования, сообщает "Интерфакс".

Ранее разработчик "Спутника V" рассказал, что состав препарата для вакцинации подростков был оптимизирован с учетом возраста целевой аудитории, чтобы возможные побочные эффекты после вакцинации были минимальны.

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