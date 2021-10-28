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Лавров примет участие в саммите G20

16:03
  • четверг
  • 28 октября 2021

Встреча "Группы двадцати" пройдет 30-31 октября

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила в ходе брифинга в четверг, что глава ведомства Сергей Лавров примет участие в саммите G20 в Риме.
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"Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите "Группы двадцати" в очном формате. У него состоится также целый ряд двусторонних встреч, в частности, с китайским коллегой. Другие встречи в настоящее время прорабатываются с учетом графика", - приводит слова спикера внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20 в режиме видеосвязи.

Предстоящая шестнадцатая встреча "Группы двадцати" запланирована на 30-31 октября.

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