Встреча "Группы двадцати" пройдет 30-31 октября
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила в ходе брифинга в четверг, что глава ведомства Сергей Лавров примет участие в саммите G20 в Риме.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите "Группы двадцати" в очном формате. У него состоится также целый ряд двусторонних встреч, в частности, с китайским коллегой. Другие встречи в настоящее время прорабатываются с учетом графика", - приводит слова спикера внешнеполитического ведомства РИА "Новости".
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20 в режиме видеосвязи.
Предстоящая шестнадцатая встреча "Группы двадцати" запланирована на 30-31 октября.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram