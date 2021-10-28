Появились подробности гибели убийцы семьи банкира Яхонтова

Ставить точку в этом деле пока рано

Исполнил себе приговор, не дожидаясь суда. Стремительное продолжение получило резонансное дело о массовом убийстве семьи экс-банкира в Москве. Главный подозреваемый в жестоком преступлении - Андрей Скрипкин, - покончил с собой в витебском СИЗО. Задержанный накануне мужчина успел дать признательные показания. Сегодня днем он должен был быть доставлен в российскую столицу. Ему грозило пожизненное заключение.

Предполагаемый убийца экс-главы "Смоленского банка" и его семьи найден мертвым в камере изолятора временного содержания в Витебске. Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии. Накануне 55-летнего Андрея Скрипкина задержали на территории соседнего государства по ориентировке из МВД России.

"Следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе. В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство", - заявила представитель СК Белоруссии Юлия Гончарова.

Еще вчера источники в правоохранительных органах Белоруссии сообщали, что на допросе Скрипкин признал вину в тройном убийстве. По некоторым данным, сегодня подозреваемого должны были отправить в Москву. Кунцевский районный суд столицы днем ранее заочно арестовал его на два месяца.

По версии следствия, Скрипкин пришел домой к бывшему банкиру Михаилу Яхонтову, где расправился с ним, его женой и восьмилетним сыном. По предварительным данным, у Скрипкина могли быть финансовые разногласия с бывшим топ-менеджером.

Михаил Яхонтов недавно освободился из тюрьмы, где отбывал наказание по делу о крупной растрате и преднамеренном банкротстве "Смоленского банка". В СМИ сообщалось о том, что он задолжал больше восьми миллиардов рублей кредиторам.

"Всегда есть крупные кредиторы, крупные клиенты, которые могут иметь такой большой объем долга, что это уже точно невозвратные деньги, они их никогда не получат ни при банкротстве, ни при других условиях. Разумеется, среди них могут быть и криминальные элементы, соответственно, действия, которые они будут осуществлять понятные, и, к сожалению, мы видим сейчас такой случай", - прокомментировал Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства.

Оперативникам удалось быстро выйти на след предполагаемого убийцы благодаря дорожным камерам. По данным СМИ, Скрипкин на машине уехал из Москвы в Белоруссию, очевидно, намереваясь дальше перебраться на Украину или в страны Евросоюза. Автомобиль был вычислен благодаря системе "Поток", после чего водителя задержали. По другой версии, подозреваемый покинул страну на поезде. Так или иначе, ставить точку в этом деле пока рано. Следствию еще предстоит выяснить все обстоятельства преступления и мотивы убийцы.

Виктор Прокушев, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".

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