В МИД России дали неутешительный прогноз по ситуации в Донбассе

Россия встревожена трагическим развитием событий на юго-востоке Украины

Министерство иностранных дел России не исключает дальнейшей деградации ситуации в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Последние дни мы видим тревожное, на грани трагического развитие событий на юго-востоке Украины. Характеризуется это все обострением ситуации в зоне конфликта. В подобных условиях мы не можем исключать дальнейшей деградации ситуации", - заявила она во время брифинга (цитата по ТАСС), отметив, что Россия встревожена событиями в Донбассе.

Так Захарова прокомментировала информацию о новых наступательных действиях украинских силовиков, а также их попытку занять село Старомарьевка, расположенное на линии соприкосновения с ДНР. По мнению Москвы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно идут на обострение ситуации на юго-востоке страны.

Видео: смотрите репортаж "ТВ Центра" о ситуации в Донбассе

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