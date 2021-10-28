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В Крыму запретили ночную работу общепита

16:45
  • четверг
  • 28 октября 2021

Кафе и рестораны будут закрыты с 23:00 до 08:00

Как следует из указа крымского правительства, опубликованного на сайте властей, в регионе вводится запрет на работу ресторанов и заведений общепита в ночное время.
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"Запретить в период с 23:00 до 08:00 проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания", - сказано в документе.

Кроме того, в выходные, нерабочие и праздничные дни запрещена работа развлекательных центров.

С 25 октября в республике действуют дополнительные меры, принятые в связи с распространением коронавирусной инфекции. Это в том числе касается действия QR-кодов для посещения общественных мест.

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