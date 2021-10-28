В Крыму запретили ночную работу общепита

Кафе и рестораны будут закрыты с 23:00 до 08:00
Как следует из указа крымского правительства, опубликованного на сайте властей, в регионе вводится запрет на работу ресторанов и заведений общепита в ночное время.
"Запретить в период с 23:00 до 08:00 проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания", - сказано в документе.
Кроме того, в выходные, нерабочие и праздничные дни запрещена работа развлекательных центров.
С 25 октября в республике действуют дополнительные меры, принятые в связи с распространением коронавирусной инфекции. Это в том числе касается действия QR-кодов для посещения общественных мест.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram