Россия призывает всех в Афганистане отказаться от воинственной риторики

Это касается каждой этнополитической силы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила на брифинге в четверг, что Москва призывает все этнополитические силы Афганистана отказаться от воинственной риторики.

Так в МИД отреагировали на публикацию декларации о создании Высшего совета национального сопротивления Исламской Республики Афганистан.

"Инициаторами [создания совета] выступили, в частности, [один из лидеров партии "Исламское общество Афганистана"] Ата Мохаммад Нур, маршал Абдуррашид Дустум и бывший вице-президент страны Мохаммад Юнус Кануни. Они находятся в настоящее время за пределами Афганистана", - приводит заявление дипломата ТАСС.

Спикер внешнеполитического ведомства добавила, что в Афганистане следует покрыть первоочередные нужды населения, поддержать национальную экономику, предотвратить гуманитарную катастрофу.

В заявлении, о котором говорила Захарова, сообщалось о намерении политиков противостоять запрещенному в России радикальному движению "Талибан" военными методами.

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