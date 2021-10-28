Ракова: Ежедневно в Москве вакцинируются около 27 тыс. человек

Нерабочие дни в городе призваны помочь медицинской системе.

Как заявила в интервью каналу "Россия 24" заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, столичные власти рассчитывают, что нерабочие дни в городе помогут медицинской системе.

"Мы очень надеемся, что эпидемиологические каникулы, которые вступили в силу сейчас, дадут эффект, позволят в ближайшую неделю снизить темпы заболеваемости и тем самым позволят медицинской системе не скатиться в коллапс, не захлебнуться и обеспечить пациентов необходимой медицинской помощью", - отметила заместитель градоначальника.

Также Ракова обратила внимание на то, что ситуация с COVID-19 в столице остается напряженной. На прошлой неделе было 49 тысяч вновь выявленных заболевших. На этой неделе темпы роста снижаются, но заболеваемость растет.

При этом заммэра сообщила, что с прошлой недели наблюдается рост желающих вакцинироваться. На сегодняшний день в среднем прививку делают 26-27 тысяч человек в день, повторно прививаются 7-8 тысяч человек.

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