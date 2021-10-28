Для российской науки установили новые цели

Она должна стать седьмой в мире через 9 лет

Правительство России внесло изменения в государственную программу "Научно-технологическое развитие России". Как следует из опубликованного на портале правовой информации постановления, к 2030 году российская наука должна занять седьмое место в мире по объему исследований и разработок.

Кроме того, к тому же году доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом внутреннем продукте должна составить 1,64%.

При этом отношение направленных на научную деятельность объема средств из внебюджетных источников к объему бюджетных средств должно увеличиться до 75%.

"Россия, входящая в группу мировых лидеров по общему объему внутренних затрат на исследования и разработки, резко отстает по доле внутренних затрат на исследования и разработки в валовом внутреннем продукте (1,04% в 2019 году и 1,1% - в 2020 году), - говорится в документе.

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