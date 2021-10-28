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Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом

18:18
  • четверг
  • 28 октября 2021

Его супруга - на 12-й неделе беременности

Как передает портал Hola, в семье португальского футболиста Криштиану Роналду и его гражданской супруги Джорджины Родригес ожидается пополнение.
Роналду побил мировой рекорд по голам (видео)

Согласно информации издания, Родригес находится на 12-й неделе беременности. Это будет второй совместный ребенок пары. Первый - девочка Алана Мартина, родившаяся в 2017 году.

Сейчас у 36-летнего Роналду, вернувшегося летом в английский "Манчестер Юнайтед", четверо детей. Криштиану-младший появился на свет в 2010 году от неизвестной матери, близнецы Ева и Матео - в 2017 году от суррогатной матери.

Летом Роналду перешел в "Юнайтед" из туринского "Ювентуса". До этого он уже выступал за "красных дьяволов", а также - за "Спортинг" и "Реал", где стал рекордсменом по количеству голов за клуб.

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