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Салонам "Билайн" и "Мегафон" на Новом Арбате грозит штраф за нарушение режима нерабочих дней

18:24
  • четверг
  • 28 октября 2021

Их также могут закрыть на 90 суток

Оптике "Айкрафт", а также салонам мобильной связи "Билайн" и "Мегафон" на Новом Арбате грозит штраф до одного миллиона рублей или закрытие на 90 суток за нарушение режима нерабочих дней.

"Администрацией указанных заведений не приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований", - сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Андрей Поплавский (цитата по АГН "Москва").

Поплавский также добавил, что в ходе рейда по ТЦ "Ереван плаза" ОАТИ нарушений не выявило.

В Москве с 28 октября по 7 ноября 2021 года действует режим нерабочих дней, во время которого ужесточены антикоронавирусные ограничения.

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