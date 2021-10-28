ВОЗ: более 80 стран не смогут вакцинировать 40% населения к концу года

Проблема - в поставках, считают в организации

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард заявил, что, как считают в ВОЗ, более 80 стран не успеют достигнуть уровня вакцинации населения от коронавируса в 40% к концу года.

"Скорее всего, этого показателя не достигнут 82 страны. И единственная проблема заключается в отсутствии поставок. Мы знаем, что страны могут достичь этого показателя. Потому что дозы существуют", - добавил представитель организации (цитата по ТАСС).

Как уточнил Эйлвард, чтобы достичь установленного показателя, механизму COVAX требуется 550 миллионов доз до конца года.

"Лидеры "Большой двадцатки" должны решить, готовы ли они предоставить эти 550 миллионов доз, потому что они контролируют поставки вакцин и запасы", - также сказал помощник главы ВОЗ.

По его словам, до конца года будет произведено еще 3 миллиарда доз вакцин.

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