Путин поздравил Аверину с победой на чемпионате мира

Российская гимнастка стала 16-кратной чемпионкой

Президент России Владимир Путин поздравил гимнастку Дину Аверину с победой на чемпионате мира в Японии в упражнениях с булавами.

Как отметил в поздравительной телеграмме глава государства, россиянка продемонстрировала недосягаемое для соперниц мастерство и по праву заняла высшую ступень пьедестала.

"Такой впечатляющий успех - большая, заслуженная награда за ваше трудолюбие, талант, искреннюю, безграничную любовь к избранному делу. Желаю Вам всего наилучшего", - написал президент.

Золото в булавах стало для 23-летней Дины Авериной 16-ым на мировых первенствах. Накануне она также стала первой в упражнениях с мячом и обручем.

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