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Московский полицейский два года "болел", чтобы не работать

19:23
  • четверг
  • 28 октября 2021

Теперь он стал фигурантом уголовного дела

В Москве возбуждено уголовное дело на 40-летнего бывшего сотрудника полиции, который вводил в заблуждение руководство о своей временной нетрудоспособности. Об этом пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник.
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Как сказано в материале, мужчина (его имя не раскрывается) работал в охране объектов органов внутренних дел отдела МВД в районе Некрасовка. Последние два года он не появлялся на службе, сообщая, что болеет, ложится на операции, проходит реабилитацию. При этом все это время полицейский получал зарплату.

В итоге кадровая служба сделала запросы в медицинские учреждения, но о таком пациенте там ничего не слышали. Старшего сержанта сразу же уволили, информацию передали в Следственный комитет.

Было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. За 23 месяца мужчине было перечислено более 1,2 миллиона рублей. Сейчас в отношении бывшего полицейского избирается мера пресечения.

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