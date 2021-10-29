ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стали известны лауреаты премии "Марка №1 в России 2021"

08:58
  • пятница
  • 29 октября 2021

За лучших производителей товаров и услуг проголосовали десятки тысяч россиян

Организаторы народной премии "Марка №1 в России" назвали лауреатов 2021 года.

"C сентября по октябрь 2021 года путем прямого голосования россияне выразили свое отношение к производителям различных товаров и услуг, представленных на отечественном рынке, заполнив в электронных СМИ и в социальной сети Facebook открытые анкеты и вписав в них названия лучших компаний и марок. В этом году охват аудитории составил более 120 тысяч пользователей", - сообщили "ТВ Центру" в пресс-службе премии.

Знак качества и признание россиян получили:

"Услуги и сервис": "Мегафон"; ПАО "Сбербанк" в номинации банк; авиакомпания – "Аэрофлот"; загородный отель - "Мистраль Отель и СПА"; "Утконос"; "Ашан"; "Fix Price"; "Шоколадница"; маркетплейс товаров для здоровья – "Здравсити"; сеть фитнес-клубов – "С.С.С.Р", лотерея "Русское лото".

В группе "Продовольственные товары": "MacCoffee"; кетчупы и соусы, майонез, джемы – "Махеевъ", "Любятово"; "Бизнес Меню" в номинации - обед быстрого приготовления; сыры – "Oltermanni"; плавленый и творожный сыры – "Hochland".

"Непродовольственные товары" торговые марки: моторное масло – "Idemitsu"; "Аскона"; "Лазурит"; мягкая мебель – "MOON"; керамическая плитка – "Kerama Marazzi"; напольные покрытия – "Tarkett"; инструменты – "Зубр"; бытовой клей – "Момент"; лакокрасочные материалы – "ТЕКС"; чайник – "Vitek"; "BQ" в номинации - телефоны масс-маркет; "StarLine" – автосигнализации; "Glade"; чистящее средство для стекол и зеркал – "Mr.Muscle"; "OFF!" - в номинации средства защиты от насекомых(репелленты); средства защиты от насекомых (инсектициды) – "Combat"; садовая техника – "Stihl"; почва грунт – "Terra Vita", а так же предметы личной гигиены - "Veiro".

"Медицинские товары" торговые марки: "Тантум Верде"; "Дифлюкан"; глюкометры – "Акку-Чек"; детские витамины – "Витамишки"; "Фарингосепт", "Кальций – Д3 Никомед", "Детралекс", шампунь от перхоти – "Низорал", "Кардиомагнил", "Артра", витаминно-минеральные комплексы для взрослых – "Vitrum", "Левомеколь" и многие другие.

В категории "Лучшие в шоу-бизнесе по версии рунета" победили Олег Газманов и Полина Гагарина.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 11 декабря. Гостей ждет предновогодний гала-концерт звезд шоу-бизнеса. В связи с ограничениями, связанными с пандемией, церемония пройдет в covid-free формате.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Ежегодная национальная премия доверия потребителей МАРКА №1 В РОССИИ -2021
Ежегодная национальная премия доверия потребителей МАРКА №1 В РОССИИ -2021
Ежегодная национальная премия доверия потребителей МАРКА №1 В РОССИИ -2021
Ежегодная национальная премия доверия потребителей МАРКА №1 В РОССИИ -2021
Ежегодная национальная премия доверия потребителей МАРКА №1 В РОССИИ -2021
Ежегодная национальная премия доверия потребителей МАРКА №1 В РОССИИ -2021
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.