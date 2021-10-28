В Молдавии надеются на активизацию отношений с Россией

Проблемы двусторонней повестки должны решаться

Президент Молдавии Майя Санду, отвечая на вопросы журналистов в четверг, заявила, что рассчитывает на более активное развитие отношений с Россией.

"Необходимы конкретные шаги для прогресса в двусторонних отношениях. Мы предпримем все усилия, чтобы активизировать решение проблем в двусторонней повестке", - сказала глава государства (цитата по ТАСС).

Она добавила, что обсуждала возможность организации встречи с Владимиром Путиным с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.

"Мы пришли к выводу, что до начала переговоров о встрече на высшем уровне необходимо зарегистрировать прогресс в вопросах двусторонней повестки", - рассказала Санду.

Пока что Санду, которая находится на посту президента больше года, ни разу не посетила Россию.

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