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В Молдавии надеются на активизацию отношений с Россией

20:01
  • четверг
  • 28 октября 2021

Проблемы двусторонней повестки должны решаться

Президент Молдавии Майя Санду, отвечая на вопросы журналистов в четверг, заявила, что рассчитывает на более активное развитие отношений с Россией.
В Молдавии хотят решить три вопроса в отношениях с Россией

"Необходимы конкретные шаги для прогресса в двусторонних отношениях. Мы предпримем все усилия, чтобы активизировать решение проблем в двусторонней повестке", - сказала глава государства (цитата по ТАСС).

Она добавила, что обсуждала возможность организации встречи с Владимиром Путиным с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.

"Мы пришли к выводу, что до начала переговоров о встрече на высшем уровне необходимо зарегистрировать прогресс в вопросах двусторонней повестки", - рассказала Санду.

Пока что Санду, которая находится на посту президента больше года, ни разу не посетила Россию.

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