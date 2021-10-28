Команду российских теннисисток поместили в группу с Францией и Канадой

В Праге стартует финальный этап Кубка Билли Джин Кинг (Billie Jean King Cup Finals), передает корреспондент "ТВ Центра". Многие из участников уже прибыли в столицу Чехии и приступили к тренировкам на центральном корте.

Международный турнир по теннису среди женских команд, который организует Международная федерация тенниса, пройдет с 1 по 6 ноября 2021 года. Участие в Кубке Билли Джин Кинг (назван так в честь известной теннисистки) в этом году принимают 12 женских команд по теннису, в том числе за трофей будут соревноваться россиянки.

Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова выступят под флагом Федерации тенниса России (Russian Tennis Federation, RTF). Капитан команды — Игорь Андреев.

Список всех команд финального этапа:

Франция;

Федерация тенниса России;

Канада;

Австралия;

Белоруссия;

Бельгия;

США;

Испания;

Словакия;

Чехия;

Германия;

Швейцария.

Всего за выход в полуфинал будут бороться четыре группы: A, B, C, D (три страны в каждой). Россия находится в группе А с Франций и Канадой. С 1 по 4 ноября по круговой системе пройдут матчи групп, после этого начнутся полуфиналы и состоится финал.

России предстоит провести шесть матчей в первые дни кубка. По три с Францией и Канадой. Российские теннисистки точно обеспечат себе выход в полуфинал, если выиграют все шесть матчей (заработав в этом случае два очка в группе за победы над каждой из команд соперников).

Если каждая команда наберет одинаковое количество баллов, лучшего определят по количеству побед в матчах, далее — в сетах. Например, спорная ситуация может возникнуть, если Россия победит Францию, Франция — Канаду, а Канада — Россию.

Если российские теннисистки доберутся до полуфинала, то на этом этапе они выйдут на корт против победителя группы С — США, Испании или Словакии. Шансы у россиянок есть хотя бы потому, что в группе А их ждут канадки, которые ранее лишились сразу нескольких сильнейших теннисисток — финалистка US Open Лейла Фернандез и теннисистка Бьянка Андрееску.

Расписание россиянок:

2 ноября — матчи против Канады;

3 ноября — матчи против Франции (в этот день узнаем результаты группы).

У Кубка Билли Джин Кинг, который ранее назывался Кубок Федерации, есть мужской аналог — Кубок Дэвиса (Davis Cup). Он пройдет позже в этом году.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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